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В прошлом году председатель МинТОТ заработал более 600 тыс. грн

В прошлом году председатель МинТОТ заработал более 600 тыс. грн

КИЕВ. 27 марта. УНН. Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш течение прошлого года заработал более 600 тыс. грн. Об этом стало известно из ийого декларации за 2018 год, передает УНН.

По данным декларации, в течение прошлого года министр заработал 614,7 тыс. грн.

Кроме того, Черныш задекларировал 95 тыс. долларов и 34 тыс. евро наличными. Почти 240 тыс. грн министр держит на счете в "Ощадбанке", а 57 тыс. грн - на счету "Приватбанка".

Кроме того, в собственности Вадима Черныша две квартиры в Киеве, а также автомобиль Mercedes-Benz 2008 года выпуска.

Напомним, в конце прошлого года семьям 24 украинских военнопленных моряков выплатили по 100 тыс грн. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Источник: УНН
Теги: зарплата, декларация, министры, МВОТ
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