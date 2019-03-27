ОБСЕ обеспокоены растущим количеством обстрелов в ОРДЛО

КИЕВ. 27 марта. УНН. В трехсторонней контактной группе (ТКГ) по ситуации на востоке Украины обеспокоены ростом количества нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта Донбассе. Об этом сегодня сообщил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

“Посол Апакан (председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине посол Эртугрул Апакан — ред.) в своем отчете о работе группы по безопасности выразил обеспокоенность растущим количеством нарушений режима прекращения огня. Он отметил необходимость дополнительных мер по обеспечению безопасности гражданского населения, в частности гуманитарного разминирования”, — сказал Мартин Сайдик.

В частности, обсуждались аспекты восстановления и улучшения мобильной связи. Политическая рабочая группа продолжила обмен мнениями по своей традиционной повестке дня: имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и местных выборах в ОРДЛО.

Отвечая на вопрос о пункте пропуска “Золотое”, Мартин Сайдик сообщил, что СММ ОБСЕ активно отслеживала ситуацию с КПП. Миссия не наблюдала, чтобы кто-то проходил через этот пропускной пункт во время ее присутствия на месте. Ранее представители ОРЛО и ОРДО заявляли, что есть проблемы с разминированием территории в районе этого КПП.

Говоря о влиянии предвыборной кампании в ходе переговоров в Минске, спецпредставитель отметил, что сегодня диалог был очень предметным.

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Как сообщал УНН, Россия во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе отказалась обсуждать вопрос обмена осужденных россиян на украинских политзаключенных Кремля.

В сообщении издания добавляется, что следующая встреча ТКГ пройдет в Минске 10 апреля.