Передачу заключенных из ОРДЛО надо продолжить - Сайдик

КИЕВ. 27 марта. УНН. Сегодня во время переговоров гуманитарная рабочая группа продолжила дискуссию по обмену удерживаемыми и улучшению условий пересечения линии соприкосновения. В частности, спецпредставитель ОБСЕ в трехстороннем контактной группе (ТКГ) по ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик отметил, что необходимо продолжить передачу заключенных на территорию Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на БЕЛТА.

Дипломат напомнил, что 20 марта с ОРЛО (отдельные районы Луганской области — ред) на территорию, подконтрольную правительству Украины, были переданы 60 заключенных, которые не связаны с конфликтом.

“Приветствуя этот факт, я хочу подчеркнуть необходимость дальнейшей передачи таких заключенных, чтобы они могли отбывать наказание ближе к их родным”, — сказал Мартин Сайдик.

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Он также отметил, что достижение мира является одной из главных тем предвыборной дискуссии в Украине.

“Это показывает, что наша работа здесь, в Минске, существенная. Во Украину ждут от нас истинного результата — именно мира. И ОБСЕ, и я лично будем прилагать все усилия, чтобы достичь этой цели”, — подчеркнул Мартин Сайдик.

В частности, сообщается, что экономическая подгруппа ТКГ рассматривала вопрос по поиску решения актуальных проблем водоснабжения по обе стороны от линии соприкосновения.

Напомним, в ТКГ по ситуации на востоке Украины обеспокоены ростом количества нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта на востоке страны.

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Как сообщал УНН, Россия во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе отказалась обсуждать вопрос обмена осужденных россиян на украинских политзаключенных Кремля.

В сообщении издания добавляется, что следующая встреча ТКГ пройдет в Минске 10 апреля.