РФ использует любые средства подавления инакомыслия в Крыму - Amnesty International

КИЕВ. 27 марта. УНН. Российские власти в Крыму используют любые средства для подавления любого инакомыслия, стремясь заставить замолчать всех несогласных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на письмо, которое распространила международная правозащитная организация Amnesty International.

Отвечая на новости о том, что российская служба безопасности в оккупированном Крыму провела масштабные обыски и задержала представителей крымскотатарской общины, директор “Amnesty International Украина” Оксана Покальчук сказала:

“Репрессии против крымскотатарского сообщества, члены которой воспринимаются как нелояльные к де-факто власти, непрерывно продолжаются в течение пяти лет. Российская власть использует любые средства для подавления любого инакомыслия, стремясь заставить замолчать всех несогласных. Последние репрессии являются одним из крупнейших актов наглого запугивания всей общины”.

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Как сообщал УНН, Российские силы безопасности в оккупированном Крыму провели не менее 25 обысков в домах представителей крымскотатарской общины и задержали по меньшей мере 20 человек.

Обыски проводились в столице Крыма Симферополе, вблизи села Строгановка и села Владимировка в Белогорском районе Крыма.

Офицеры министерства внутренних дел России окружили часть симферопольского микрорайона Каменка и призвали жителей, собравшихся у места происшествия, разойтись. По сообщениям СМИ, обыски проводились с рядом процедурных нарушений. Жителям не разрешалось заходить в свои дома, а их адвокаты не могли присутствовать во время обысков.

Напомним, ЕС отреагировал на новую волну задержаний РФ в оккупированном Крыму.