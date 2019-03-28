Помпео США ожидают, что НАТО примет меры в ответ на шаги РФ в Крыму и Азовском море

КИЕВ. 28 марта. УНН. Американская администрация рассчитывает, что Организация Североатлантического договора (НАТО) одобрит на следующей неделе серию мероприятий в ответ на шаги РФ в оккупированном Крыму и Азовском море. Об этом сообщил в среду госсекретарь Майкл Помпео, передает УНН.

“Я надеюсь, что на следующей неделе, когда в городе (Вашингтоне) будут находиться наши коллеги из НАТО, нам удастся объявить о новой серии действий, которые мы сделаем совместно, чтобы дать отпор том, чем Россия занимается в Крыму и Азовском море, в регионе”, — заявил глава американской дипломатии на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

Помпео имел в виду встреча глав внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО в столице США 3-4 апреля. В то же время, во время выступления, госсекретарь США неоднократно повторял, что Крым это Украина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Палата представителей США одобрила законопроект о непризнании суверенитета РФ над Крымом

Отвечая на вопрос о предоставлении Вашингтоном Киеву военной помощи, Помпео подчеркнул, что американские власти “постоянно оценивает”, или достаточны ее объемы, и есть такое содействие “правильным”.

В частности, Помпео также коснулся темы предстоящих 31 марта президентских выборов в Украине. Он отметил, что ключевым элементом создания демократических институтов в Украине США считают борьбу с коррупцией.

“Мы надеемся, что будут успешные выборы, а затем и успешное формирование правительства ... Невероятно важные антикоррупционные усилия, эти реформы будут центральными для восстановления полностью демократии, которую заслуживает украинский народ”, — сказал госсекретарь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США продолжат использовать политику санкций против РФ

Напомним, ранее Помпео заявил, что Россия будет пытаться вмешаться в выборы в Украине.