Facebook запретит контент в поддержку белого национализма

КИЕВ. 28 марта. УНН. Компания Facebook в среду, 27 марта, заявила, что запретит на своих платформах (включая Instagram) распространение высказываний в поддержку белого национализма и сепаратизма. Новые правила будут действовать со следующей недели. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Наши разговоры в течение трех месяцев с представителями гражданского общества и учеными, которые являются экспертами в области расовых отношений в мире, подтвердили, что белый национализм и сепаратизм невозможно отделить от идеи превосходства белой расы и организованных групп ненависти”, — говорится в сообщении компании.

В Facebook также отметили, что будут лучше пытаться “находить и удалять ненависть из наших платформ”.

Хотя компания не связала это объявление с каким-то событием, его связывают с нападением на мечети в Новой Зеландии. Эти расстрелы транслировались на Facebook в прямом эфире, и социальная сеть претерпела шквал критики из-за неоперативного удаления этих видеоматериалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Facebook удалили не менее 1,5 млн видеозаписей теракта в Новой Зеландии

Как сообщал УНН, Facebook хранил миллионы паролей пользователей социальной сети в открытом доступе для своих сотрудников в течение многих лет.