Суд в оккупированном Крыму отправил под стражу 9 задержанных крымских татар

КИЕВ. 28 марта. УНН. Суд в аннексирована Россией Крыма 27 марта отправил под арест до 15 мая девять крымских татар, задержанных ранее по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в России организации “Хизб-ут-Тахрир”, сообщил журналист Радио Свобода Антон Наумлюк, передает УНН.

28 марта ожидается суд для избрания меры пресечения для еще 11 задержанных крымскотатарских активистов. Еще четыре человека объявлены в розыск.

Адвокат одного из арестованных Рустема Сейтхалилова Константин Рустемов в комментарии проекта Радио Свобода Крим.Реалии сказал, что судебное заседание по его подзащитного продолжалось несколько минут.

Под арест отправлены 9 человек:

Меджит Абдурахманов;

Тофик Абдулгазиев;

Сейтвели Сейтнабдиев;

Рустем Сейтхалилов;

Аким Бекиров;

Фархат Базаров;

Сервер Газиев;

Сейран Муртаза;

Эрфан Османов.

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Как сообщал УНН, Российские силы безопасности в оккупированном Крыму провели не менее 25 обысков в домах представителей крымскотатарской общины и задержали по меньшей мере 20 человек.

Обыски проводились в столице Крыма Симферополе, вблизи села Строгановка и села Владимировка в Белогорском районе Крыма.

Офицеры министерства внутренних дел России окружили часть симферопольского микрорайона Каменка и призвали жителей, собравшихся у места происшествия, разойтись. По сообщениям СМИ, обыски проводились с рядом процедурных нарушений. Жителям не разрешалось заходить в свои дома, а их адвокаты не могли присутствовать во время обысков.

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Напомним, ЕС отреагировал на новую волну задержаний РФ в оккупированном Крыму.