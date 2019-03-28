Суд в оккупированном Крыму отправил под стражу 9 задержанных крымских татар
КИЕВ. 28 марта. УНН. Суд в аннексирована Россией Крыма 27 марта отправил под арест до 15 мая девять крымских татар, задержанных ранее по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в России организации “Хизб-ут-Тахрир”, сообщил журналист Радио Свобода Антон Наумлюк, передает УНН.
28 марта ожидается суд для избрания меры пресечения для еще 11 задержанных крымскотатарских активистов. Еще четыре человека объявлены в розыск.
Адвокат одного из арестованных Рустема Сейтхалилова Константин Рустемов в комментарии проекта Радио Свобода Крим.Реалии сказал, что судебное заседание по его подзащитного продолжалось несколько минут.
Под арест отправлены 9 человек:
Меджит Абдурахманов;
Тофик Абдулгазиев;
Сейтвели Сейтнабдиев;
Рустем Сейтхалилов;
Аким Бекиров;
Фархат Базаров;
Сервер Газиев;
Сейран Муртаза;
Эрфан Османов.
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Как сообщал УНН, Российские силы безопасности в оккупированном Крыму провели не менее 25 обысков в домах представителей крымскотатарской общины и задержали по меньшей мере 20 человек.
Обыски проводились в столице Крыма Симферополе, вблизи села Строгановка и села Владимировка в Белогорском районе Крыма.
Офицеры министерства внутренних дел России окружили часть симферопольского микрорайона Каменка и призвали жителей, собравшихся у места происшествия, разойтись. По сообщениям СМИ, обыски проводились с рядом процедурных нарушений. Жителям не разрешалось заходить в свои дома, а их адвокаты не могли присутствовать во время обысков.
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Напомним, ЕС отреагировал на новую волну задержаний РФ в оккупированном Крыму.