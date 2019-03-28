Регистрация | Вход |
USD: 27,08 0,1016  EUR: 30,50 0,0334 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 28 марта 2019 05:32
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Ежегодно количество пользователей радиоточек уменьшается приблизительно на 150 тысяч
Ежегодно количество пользователей радиоточек уменьшается приблизительно на 150 тысяч
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2820
Версия для печати

Суд в оккупированном Крыму отправил под стражу 9 задержанных крымских татар

Суд в оккупированном Крыму отправил под стражу 9 задержанных крымских татар

КИЕВ. 28 марта. УНН. Суд в аннексирована Россией Крыма 27 марта отправил под арест до 15 мая девять крымских татар, задержанных ранее по подозрению в причастности к деятельности запрещенной в России организации “Хизб-ут-Тахрир”, сообщил журналист Радио Свобода Антон Наумлюк, передает УНН.

28 марта ожидается суд для избрания меры пресечения для еще 11 задержанных крымскотатарских активистов. Еще четыре человека объявлены в розыск.

Адвокат одного из арестованных Рустема Сейтхалилова Константин Рустемов в комментарии проекта Радио Свобода Крим.Реалии сказал, что судебное заседание по его подзащитного продолжалось несколько минут.

Под арест отправлены 9 человек:

Меджит Абдурахманов;
Тофик Абдулгазиев;
Сейтвели Сейтнабдиев;
Рустем Сейтхалилов;
Аким Бекиров;
Фархат Базаров;
Сервер Газиев;
Сейран Муртаза;
Эрфан Османов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина требует от РФ прекратить давление на крымских татар

Как сообщал УНН, Российские силы безопасности в оккупированном Крыму провели не менее 25 обысков в домах представителей крымскотатарской общины и задержали по меньшей мере 20 человек.

Обыски проводились в столице Крыма Симферополе, вблизи села Строгановка и села Владимировка в Белогорском районе Крыма.

Офицеры министерства внутренних дел России окружили часть симферопольского микрорайона Каменка и призвали жителей, собравшихся у места происшествия, разойтись. По сообщениям СМИ, обыски проводились с рядом процедурных нарушений. Жителям не разрешалось заходить в свои дома, а их адвокаты не могли присутствовать во время обысков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ использует любые средства подавления инакомыслия в Крыму — Amnesty International

Напомним, ЕС отреагировал на новую волну задержаний РФ в оккупированном Крыму.

Источник: УНН
Теги: суд, Россия, Крым, Украина, оккупация, крымские татары, репрессия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.