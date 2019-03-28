США намерены установить постоянное присутствие на Луне

КИЕВ. 28 марта. УНН. Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о намерении американской администрации установить постоянное присутствие США на поверхности Луны, передает УНН.

"Одним из главных наших приоритетов в настоящее время является возвращение на Луну. На этот раз мы сделаем это не так, как во времена экспедиции Apollo. На этот раз полет на Луну закончится постоянным присутствием", - сказал Брайденстайн в среду во время слушаний в подкомитете по вопросам торговли, юстиции, науки и связанных с ними учреждений Палаты представителей Конгресса США.

"Это означает, что мы там останемся. Это не предполагает постоянное присутствие людей на поверхности Луны. Это означает, что там будут наши роботы, луноходы, а также люди, которые будут возвращаться туда и обратно на длительное время, чтобы заниматься наукой", - пояснил он.

"Луна также является тренировочным полигоном для нас. В конце концов, мы сможем научиться жить и работать в другом мире, а затем максимально использовать эти возможности, чтобы воспроизвести их во время путешествия на Марс", - отметил глава NASA.

Напомним, во вторник вице-президент США Майкл Пенс заявил на заседании Национального космического совета в Хантсвилле, что астронавты США вернутся на Луну в ближайшие пять лет. Члены экипажа американского космического корабля Apollo 11 осуществили первую высадку на поверхность Луны 20 июля 1969.

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп планирует спросить у Конгресса увеличить расходы NASA на освоение Луны на 500 млн долларов в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года.