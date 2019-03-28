Британские депутаты согласились на предложение ЕС о переносе сроков Brexit

КИЕВ. 28 марта. УНН. Палата общин британского парламента согласилась на условия Евросоюза, касающихся переноса сроков Brexit. В ходе проведенного в среду вечером голосования 441 депутата поддержали документ, который позволяет внести необходимые изменения в национальное законодательство, в то время как против этого выступили 105 парламентариев, передает УНН со ссылкой на парламентский телеканал.

Несмотря на проведенные дебаты и протесты части законодателей, голосование, результаты которого были объявлены в прямом эфире на парламентском телеканале, носило формальный характер, и было призвано обеспечить отсутствие разногласий между британскими законами и международными нормами, согласно которым согласия главы британского правительства и других лидеров стран ЕС было достаточно для того, чтобы перенести сроки Brexit.

В связи с тем, что Палата общин уже дважды (15 января и 12 марта) отвергала проект соглашения с ЕС 21 марта 27 глав государств и правительств Евросоюза приняли на саммите в Брюсселе единогласное решение об отсрочке Brexit на основании двух возможных сценариев. Brexit будет отложен до 22 мая, если британский парламент одобрит соглашение с Брюсселем до конца марта или до 12 апреля, если эта сделка одобрена не будет.

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Шансы на то, что соглашение будет одобрено выросли после того, как в среду вечером премьер-министр Тереза Мэй объявила о том, что готова покинуть свой пост досрочно, если ее однопартийцы-евроскептики, что ранее отказывались поддерживать ее соглашение с ЕС, изменят свою позицию и выступят на стороне правительства. При этом под вопросом остается возможность провести необходимое голосования, поскольку ранее спикер Палаты общин Джон Беркоу предупредил, что не даст правительству инициировать его в третий раз, пока в соглашение не будут внесены существенные изменения.

Напомним, британские депутаты отвергли все 8 альтернативных вариантов соглашения с ЕС Brexit.