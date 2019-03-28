Украина предупредила ООН о новой волне репрессий РФ в Крыму

КИЕВ. 28 марта. УНН. Постоянное представительство Украины при ООН направило всем государствам-членам официальное письмо, в котором обратило внимание на угрозу новой волны уголовных преследований крымских татар в оккупированном РФ Крыму. Сообщает УНН ссылаясь на письмо.

“Особое беспокойство вызывает то, что поводы для нынешних обысков и задержаний уже применялись для того, чтобы сфабриковать обвинения для осуждения крымскотатарских активистов. Так что не исключено, что РФ готовит новую волну уголовных преследований, чтобы запугать и заглушить голос крымскотатарского народа”, — написано в тексте письма.

Поэтому Украина призывает государства-члены ООН дать “мощный и консолидированный” ответ на бесчинства российской оккупационной власти во временно оккупированном Крыму.

“Дополнительный политическое и экономическое давление, а также санкции против государства-агрессора должны стать важнейшим элементом этого ответа”, — сообщается в документе.

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Напомним, в результате обысков в оккупированном Крыму задержан 20 крымских татар, подозреваемых в участии в организации “Хизб ут-Тахрир”, признанной в России террористической. После чего суд в оккупированном Крыму отправил под стражу 9 задержанных крымских татар.

Как сообщал УНН, ЕС отреагировал на новую волну задержаний РФ в оккупированном Крыму.

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