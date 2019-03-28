Регистрация | Вход |
USD: 27,08 0,1016  EUR: 30,50 0,0334 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 28 марта 2019 08:37
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Ежегодно количество пользователей радиоточек уменьшается приблизительно на 150 тысяч
Ежегодно количество пользователей радиоточек уменьшается приблизительно на 150 тысяч
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3855
Версия для печати

Суд в Крыму сегодня продолжит избирать меру пресечения задержанным крымским татарам

Суд в Крыму сегодня продолжит избирать меру пресечения задержанным крымским татарам

КИЕВ. 28 марта. УНН. Подконтрольный России Киевский районный суд оккупированного Симферополя 28 марта продолжит избирать меру пресечения еще 11 крымскотатарским активистам, которых задержали в ходе массовых обысков. Об этом изданию Крым.Реалии рассказал адвокат Айдер Азаматов, передает УНН.

“Завтра будут очередные судебные заседания по данному делу. Вероятно они начнутся в 11-12 часов дня. По состоянию на сегодняшний день, все задержанные доставлены в ИВС, возможно, они находятся в разных изоляторах, или даже в разных городах, потому что число арестованных рекордное ... Иллюзий никто не питает. Все предсказуемо и ожидаемо. Вероятно, мера пресечения для остальных 11 человек будет таким же — содержание под стражей”, — рассказал адвокат.

Накануне Киевский райсуд Симферополя арестовал девять крымскотатарских активистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина предупредила ООН о новой волне репрессий РФ в Крыму

Напомним, в результате обысков в оккупированном Крыму задержаны 20 крымских татар, подозреваемых в участии в организации “Хизб ут-Тахрир”, признанной в России террористической.

Как сообщал УНН, ЕС отреагировал на новую волну задержаний РФ в оккупированном Крыму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: РФ использует любые средства подавления инакомыслия в Крыму — Amnesty International

Источник: УНН
Теги: суд, Россия, Крым, Украина, крымские татары, адвокаты, репрессия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.