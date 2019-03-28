Суд в Крыму сегодня продолжит избирать меру пресечения задержанным крымским татарам

КИЕВ. 28 марта. УНН. Подконтрольный России Киевский районный суд оккупированного Симферополя 28 марта продолжит избирать меру пресечения еще 11 крымскотатарским активистам, которых задержали в ходе массовых обысков. Об этом изданию Крым.Реалии рассказал адвокат Айдер Азаматов, передает УНН.

“Завтра будут очередные судебные заседания по данному делу. Вероятно они начнутся в 11-12 часов дня. По состоянию на сегодняшний день, все задержанные доставлены в ИВС, возможно, они находятся в разных изоляторах, или даже в разных городах, потому что число арестованных рекордное ... Иллюзий никто не питает. Все предсказуемо и ожидаемо. Вероятно, мера пресечения для остальных 11 человек будет таким же — содержание под стражей”, — рассказал адвокат.

Накануне Киевский райсуд Симферополя арестовал девять крымскотатарских активистов.

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Напомним, в результате обысков в оккупированном Крыму задержаны 20 крымских татар, подозреваемых в участии в организации “Хизб ут-Тахрир”, признанной в России террористической.

Как сообщал УНН, ЕС отреагировал на новую волну задержаний РФ в оккупированном Крыму.

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