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С сегодняшнего дня полиция будет круглосуточно охранять избирательные участки

С сегодняшнего дня полиция будет круглосуточно охранять избирательные участки

КИЕВ. 28 марта. УНН. Национальная полиция возьмет под круглосуточную охрану избирательные участки с 28 марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Национальной полиции Украины в Facebook.

“С 28 марта полиция возьмет избирательные участки под круглосуточную охрану”, — заявил заместитель председателя НПУ Александр Фацевич.

С сегодняшнего дня полиция осуществляет охрану всех 199 окружных избирательных комиссий, а также обеспечит сопровождение членов УИК во время транспортировки избирательной документации.

“По состоянию на 27 марта избирательные бюллетени уже были завезены в 73 окружных избирательных комиссий. Кроме того, продолжается процесс регистрации иностранных краткосрочных наблюдателей за избирательным процессом”, — акцентируется в сообщении правоохранителей.

В частности, в пресс-службе НПУ напомнили, что сейчас на территории государства находятся 2344 официальных наблюдателя — как долгосрочных, так и краткосрочных.

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Как сообщал УНН, в Национальной полиции не поступала информация о конкретных угрозах во время выборов.

Источник: УНН
Теги: выборы, охрана, Украина, полиция, избиратели
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