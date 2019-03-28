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Выборы-2019: стало известно, как будут считать голоса за рубежом

Выборы-2019: стало известно, как будут считать голоса за рубежом

КИЕВ. 28 марта. УНН. На избирательных участках подсчет голосов на выборах президента Украины так же, как и в Украине, будет проходить вручную. Об этом во время брифинга в Киеве рассказал директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает корреспондент УНН.

"Процесс подсчета голосов за рубежом, в моем понимании, ничем не отличается - происходит подсчет голосов, на электронных носителях данные передаются в Центральную избирательную комиссию", - отметил Погорельцев.

Он подтвердил, что на украинских избирательных участках за рубежом, так же, как и на участках на территории Украины, подсчет бюллетеней происходит вручную.

"Открываются ящики, избирательные бюллетени размещаются на столах или там, где это должно быть, и члены избирательной комиссии начинают считать голоса, заполнять соответствующие протоколы, и по результатам информировать ЦИК через Министерство иностранных дел. Сразу, немедленно передаются все эти материалы на бумажных носителях, специально организована доставка всех этих материалов в течение нескольких рабочих дней в Центральную избирательную комиссию", - рассказал директор Департамента консульской службы.

Напомним, ранее в МИД сообщили, что сейчас происходит доставка избирательных бюллетеней на зарубежные избирательные участки.

Источник: УНН
Теги: выборы, граница, МИД, Украина, бюллетень
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