Выборы-2019: стало известно, как будут считать голоса за рубежом

КИЕВ. 28 марта. УНН. На избирательных участках подсчет голосов на выборах президента Украины так же, как и в Украине, будет проходить вручную. Об этом во время брифинга в Киеве рассказал директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, передает корреспондент УНН.

"Процесс подсчета голосов за рубежом, в моем понимании, ничем не отличается - происходит подсчет голосов, на электронных носителях данные передаются в Центральную избирательную комиссию", - отметил Погорельцев.

Он подтвердил, что на украинских избирательных участках за рубежом, так же, как и на участках на территории Украины, подсчет бюллетеней происходит вручную.

"Открываются ящики, избирательные бюллетени размещаются на столах или там, где это должно быть, и члены избирательной комиссии начинают считать голоса, заполнять соответствующие протоколы, и по результатам информировать ЦИК через Министерство иностранных дел. Сразу, немедленно передаются все эти материалы на бумажных носителях, специально организована доставка всех этих материалов в течение нескольких рабочих дней в Центральную избирательную комиссию", - рассказал директор Департамента консульской службы.

Напомним, ранее в МИД сообщили, что сейчас происходит доставка избирательных бюллетеней на зарубежные избирательные участки.



