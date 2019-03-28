НАПК заявило на депутата и чиновников полиции и ГСЧС за неподанные декларации

КИЕВ. 28 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции сообщил органы Нацполиции и прокуратуры о восьми случаях непредставления деклараций. Речь идет о депутате местного совета в Киевской области, должностных лицах Нацполиции, ГСЧС и Государственной уголовно-исполнительной службы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"НАПК по результатам контроля своевременности представления деклараций выявило признаки их умышленного непредставления. Об этом Национальное агентство сообщило органы Нацполиции и прокуратуры для осуществления досудебного расследования. Среди лиц, нарушивших требования закона, депутат местного совета в Киевской области, должностные лица органов Нацполиции, ГСЧС и Государственной уголовно-исполнительной службы", - сообщили в агентстве.

В НАПК отметили, что сообщали чиновникам, в отношении которых утверждены обоснованные выводы о необходимости подать декларации в течение 10-ти дней со дня получения таких сообщений. "Однако, несмотря на их получение, чиновники декларации не подали", - указали в ведомстве.

"Во время контроля своевременности представления деклараций Национальное агентство обнаруживает, что декларанты игнорируют представление как ежегодных деклараций, так и деклараций до и после увольнения", - добавили в НАПК.

В агентстве напомнили, что ответственность за умышленное непредставление декларации чиновников предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, НАПК с начала года направило в правоохранительные органы более 80 выводов относительно непредставления деклараций.