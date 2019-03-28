Исходные коды программного обеспечения госсектора должны быть открытыми для анализа - киберполиции

КИЕВ. 28 марта. УНН. Исходные коды всех программных продуктов, которые использует государственный сектор, должны быть открытыми для их анализа. Об этом накануне, 27 марта, сообщил руководитель Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк во время всеукраинской научно-практической конференции по кибербезопасности, передает УНН.

"Что касается обеспечения кибербезопасности государственного сектора, то я считаю, что исходные коды всех программных продуктов, используемых государственный сектор, должны быть открытыми для их анализа", - отметил Демедюк.

По его словам, цифровой мир сегодня является довольно опасным и для того, чтобы изменить эту ситуацию в цифровом мире, его нужно изучать глубже.

Как сообщал УНН, в НАТО помогли Украине создать центр кибербезопасности.



Напомним, в прошлом году украинские специалисты по кибербезопасности заблокировали около 400 кибератак.



