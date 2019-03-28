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Украина направляет ноты в иностранные МИД о волне задержаний в Крыму

Украина направляет ноты в иностранные МИД о волне задержаний в Крыму

КИЕВ. 28 марта. УНН. Украинские дипломаты проводят переговоры с иностранными коллегами и вручают ноты о новой волне агрессивной политики Кремля относительно преследований крымских татар в оккупированном Крыму. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

"В связи с новой волной агрессивной политики Кремля относительно преследований крымских татар в Крыму, украинскими дипломатами оперативно проводятся встречи с руководствами соответствующих ведомств стран аккредитации и вручаются ноты", - сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В частности, как указали в МИД Украины, "доводится позиция о недопустимости нарушений прав человека на временно оккупированных территориях и необходимости усиления давления на страну-агрессора".

Так, 27 марта британскому МИД сообщили о новых нарушениях прав человека Россией в Крыму.

Постоянное представительство Украины при ООН 27 марта направило всем государствам-членам официальное письмо, в котором обратило внимание на угрозу новой волны уголовных преследований крымских татар в оккупированном Крыму.

Напомним, 27 марта в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ провели обыски у фигурантов бахчисарайской части "дела Хизб ут-Тахрир". В результате обысков известно о задержании 20 крымских татар.

Также напомним, 27 марта "суд" в оккупированном Крыму отправил под стражу 9 задержанных крымских татар. Подконтрольный России Киевский районный суд оккупированного Симферополя 28 марта продолжит избирать меру пресечения еще 11 крымскотатарским активистам.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Крым, Украина, крымские татары, задержание
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