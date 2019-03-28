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В польском Вроцлаве появилась уполномоченная по вопросам украинцев

В польском Вроцлаве появилась уполномоченная по вопросам украинцев

КИЕВ. 28 марта. УНН. Полномочной представительницей по вопросам жителей украинского происхождения президента Вроцлава в Польше назначена Ольга Хребор. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Польское радио.

"В среду, 27 марта, Ольга Хребор стала полномочной представительницей по вопросам жителей украинского происхождения президента Вроцлава. Новая должность должна помочь в развитии межкультурного диалога и реагировать на потребности украинской общины, которая живет в столице Нижнесилезского воеводства", - говорится в сообщении.

Президент Вроцлава Яцек Сутрик, который назначил уполномоченную, подчеркнул, что будет "абсолютным продолжателем политики Рафала Дуткевича (предыдущего президента Вроцлава - ред.) в сфере сотрудничества с украинской общиной".

Президент Вроцлава представил также свою полномочную представительницу по вопросам жителей украинского происхождения, которой стала Ольга Хребор, председатель культурно-библиотечного центра "Фама" и президент фестиваля "Калейдоскоп культур".

Сутрик подчеркнул, что задачей уполномоченной будет продолжение и развитие межкультурного диалога во Вроцлаве, с особым учетом украинской общины, живущей в столице Нижнесилезского воеводства и насчитывающей "несколько тысяч человек".

"Не все есть функция деятельности самоуправления, много ответственности лежит на польском государстве, которое, кстати, косвенно выполняет некоторые из них, я имею в виду легализацию пребывания или вопросы, связанные с трудоустройством украинцев", - сказал Сутрик.

"Мы хотим услышать украинскую общину, попробовать ответить на их неотложные нужды, которые определяют их качество жизни здесь. Уполномоченный будет "приводным ремнем", которая будет говорить о потребности украинцев, живущих во Вроцлаве", - добавил он.

По словам Ольги Хребор, наибольшими проблемами украинцев является образование иммигрантов сразу после приезда в Польшу. Второй вопрос, на котором хочет сосредоточиться уполномоченная, - это воспитание принимающего общества. "Несмотря на близость украинской культуры и языка, украинское общество до сих пор сталкивается с некоторыми недоразумениями, определенными отсутствием восприятия среди сверстников из Польши", - сказала она.

Напомним, в прошлом году Венгрия назначила Иштвана Грежу уполномоченным министром, ответственным за сотрудничество с Закарпатской областью. Украина также назначила уполномоченного по трансграничному сотрудничеству с Венгрией.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша
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