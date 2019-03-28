Президент подписал указ об одноразовом денежном вознаграждении Героям Украины

КИЕВ. 28 марта. УНН. Президент Украины подписал указ о одноразовом денежном вознаграждение лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указ Президента Украины №92/2019.

"Внести в Устав звание Герой Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 2 декабря 2002 года № 1114 "О звании Герой Украины", изменение, дополнив его разделом V следующего содержания:

"V. Одноразовая денежное вознаграждение лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка", - говорится в сообщении.

Кроме того, указом предусмотрено выплатить единовременное денежное вознаграждение лицам, которым присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

В случае присвоения звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно или в случае смерти лица, которому присвоено звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда", одноразовое вознаграждение выплачивается членам семей таких лиц.

Также документом предусмотрена выплата единовременного денежного вознаграждения в 50-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором присвоено звание Герой Украины.

Также Кабинету министров Украины поручено разработать и утвердить порядок выплаты одноразового денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка.

Также обеспечить выплату лицам, которым звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка присвоено до 1 января 2020 года, или членам семей таких лиц в случае их смерти или награждения посмертно единовременного денежного вознаграждения, предусмотренного разделом V Устава звание Герой Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 2 декабря 2002 № 1114, исходя из размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января 2020 года.

Поручено предусматривать при разработке проектов закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год и последующие годы средства для выплаты единовременного денежного вознаграждения лицам, которым присвоено звание Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка.

Указ вступает в силу со дня его опубликования, кроме статьи 1 в части выплаты единовременного денежного вознаграждения, которое вступает в силу с 1 января 2020 года и применяется независимо от времени присвоении звания Герой Украины за совершение выдающегося геройского поступка.

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