В столице во время выборов будет патрулировать "Муниципальная стража"

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Киеве для усиления патрулирования во время выборов полиция будет привлекать "Муниципальную стражу". Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко во время брифинга по работе правоохранителей во время выборов, передает корреспондент УНН.

"Мы будем привлекать подразделение "Муниципальной охраны" - общественного формирования по охране общественного порядка для усиления патрулирования, например, на железнодорожном вокзале, в других местах", - отметил Крищенко.

Однако, он подчеркнул, что обеспечением порядка на участках будет заниматься только полиция Киева.

"Мы не нуждаемся в дополнительной помощи, у нас есть достаточно сил, средств, законных рычагов для реагирования на все события (на участках - ред). Это не отменяет работу смотрящих, которые будут выявлять нарушения и обращаться к полицейским", - добавил Крищенко.

Напомним, в Киеве для охраны порядка во время выборов привлекут 6 тысяч полицейских.