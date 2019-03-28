Главу Конституционного суда упрекнули в правовой безграмотности

КИЕВ. 28 марта. УНН. Глава Конституционного суда Станислав Шевчук в одном из своих интервью заявил, что не приведет Президента к присяге в случае фальсификации выборов. Однако, разобравшись в законодательстве, юрист Максим Могильницкий назвал такие заявления возможной подготовкой к плану “Б”, если выберут “не того Президента”, сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Facebook юриста.

Он объяснил, что согласно Конституции Украины глава Конституционного суда Украины действительно осуществляет приведение Президента Украины к присяге. Но ни на одной из страниц Конституции Украины не указано, что свое право на приведение Президента к присяге глава КСУ может реализовывать, исходя из внутреннего убеждения. Он также не имеет права оценивать законность проведения выборов или аннулировать их.

“К чему же тогда эта необоснованная бравада? Просто ради красного словца? Весьма сомнительно. Попытка заранее убедить электорат в том, что все было честно, если победит "нужный" кандидат? Или устроить шоу, если победит не тот, кого уважаемому главе КСУ хотелось бы лицезреть во главе страны? Не интервью, а загадка недели прямо!

Нет, сегодня, конечно, всякого можно ожидать. Почему бы не отчебучить нечто подобное на глазах у зарубежных гостей? От международного авторитета Украины немного за эти пять лет осталось. Сгорел сарай – гори и хата! Только это все равно, что (я извиняюсь) в общественный бассейн надуть в знак протеста. Окружающим неловко и неприятно, а толку никакого. Еще и штраф истребовать могут”, - резюмировал Могильницкий.

Напомним, родной брат Станислава Шевчука фигурирует в уголовном производстве по факту хищения государственных денег с ГП “Укрхимтрансаммиак”.