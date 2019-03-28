ЦИК и НАПК планирует обратиться к Нацбанку по проблемам с избирательными фондами

КИЕВ. 28 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия и Национальное агентство по предупреждению коррупции планирует обратиться в Национальный банк Украины относительно предотвращения проблемных вопросов, которые уже возникали при контроле избирательных фондов кандидатов в президенты Украины, на предстоящих парламентских выборах. Об этом сообщила заведующая отделом контроля за использованием средств секретариата ЦИК Наталья Вадимова во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"В обязательном порядке мы будем обращаться в Национальный банк Украины, опишем все те вопросы и проблемы, которые возникали во время контроля избирательных фондов, и обратим внимание, чтобы Нацбанк обратил внимание банков, чтобы в дальнейшем, в частности во время следующей избирательной кампании по выборам народных депутатов Украины, этих нарушений и несоответствий не было", - отметила Вадимова.

По ее словам, некоторые банки, которые осуществляли контроль за формированием и использованием избирательных фондов, не выполняли норму непринятия взносов от лиц, которые, согласно закону, не имели права осуществлять эти взносы, в частности те, которые имели налоговый долг на дату осуществления взноса.

Также случались задержки с открытием счетов избирательных фондов и незачислением определенных взносов на счета избирательных фондов.

Как пояснила Вадимова, повлиять непосредственно на банки Центральная избирательная комиссия и Национальное агентство по предупреждению коррупции не может, поэтому запланировано соответствующее обращение в Нацбанк.

Как сообщал УНН, НАПК нашло нарушения в 17 отчетах кандидатов в президенты.