"Судилище над уполномоченным АМКУ": как в Украине наказывают за борьбу с игровой мафией

КИЕВ. 28 марта. УНН. Уполномоченная АМКУ Агия Загребельская показала старое авто, из-за продажи которого ее собираются уволить из антимонопольного ведомства на основании якобы коррупции, сообщает УНН со ссылкой на пост Загребельской в Facebook.

“Уже более полугода часть государственной машины работает на то, чтобы доказать, что я нанесла украинскому обществу большой вред продажей своего старого 2008 Рав 4 представителем по доверенности”, — иронично написала она.

УНН ранее рассказывал, что Агия Загребельская одна из немногих чиновников, кто в прошлом году выступил категорически против монополизации игрового рынка в пользу одной приближенной к власти компании “УНЛ” (Национальная лотерея), после чего почувствовала на себе весь спектр обещанных проблемы.

Загребельскую сейчас судят за то, что ее брат продал старое авто RAV 4 и не своевременно отразил это в декларации. Национальное антикоррупционное бюро Украины инкриминирует ей коррупцию. Загребельская в свою очередь считает это ерундой, хотя и понимает “откуда растут ноги”.

“НАПК, Генеральная прокуратура, Соломенский районный суд, Киевской апелляционный суд, Государственная фискальная служба Украины — и это только тот перечень, который я могу подтвердить документально. Знали бы мы о такой популярности Равика — не продали бы, а оставили бы как символ пробитого очередного дна отбросами. А вот и он на фото — виновник торжества”, - отметила Загребельская.

Напомним, компанию “УНЛ” (Национальная лотерея) СМИ связывали с народным депутатом от БПП Александром Третьяковым. Впервые его увидели в офисе “УНЛ” во время следственных действий по подозрению лотерейщиков в конвертации средств, затем Третьяков заявил, что имел опцион на покупку доли в компании.