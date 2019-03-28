Регистрация | Вход |
USD: 27,08 0,1016  EUR: 30,50 0,0334 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 28 марта 2019 17:48
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МВД назвали креативные номерные знаки
В МВД назвали креативные номерные знаки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3885
Версия для печати

В ГБР пообещали мониторить нарушения нардепов, правоохранителей и судей во время выборов

В ГБР пообещали мониторить нарушения нардепов, правоохранителей и судей во время выборов

Роман Труба - директор ГБР

КИЕВ. 28 марта. УНН. Государственное бюро расследований в канун и в день выборов, 31 марта, будет работать в особом режиме. Об этом сегодня во время брифинга заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.

"Государственное бюро расследований в предвыборный период, а именно в канун выборов, а также в день выборов, будет работать в особом режиме. У нас будет особый порядок работы", - сказал Труба.

По его словам, в центральном аппарате, а также в территориальных управлениях будут созданы рабочие группы бюро, будут мониторить все нарушения рабочего законодательства, принимать сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства и реагировать на все нарушения в случае, если речь идет о субъектах, подследственных ГБР.

"Хочу напомнить, ГБР расследует уголовные производства в отношении топ-чиновников, в частности это народные депутаты, правоохранители, это также судьи и лица, совершающие военные преступления", - добавил он.

Как сообщал УНН, начиная с 25 марта и до завершения выборов подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям будут работать в усиленном режиме.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, ГБР, Роман Труба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.