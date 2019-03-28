В Украине хотят перечислить диких животных

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Украине учтено 3,8 млн голов сельскохозяйственных животных. Регистрация домашних и диких животных пока не ведется. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Госпродпотребслужбе.

"Сейчас предусмотрено внесение в Реестр крупного рогатого скота, лошадей, свиней, мелкого рогатого скота (козы, овцы)", - уточнили в службе.

Впрочем, вскоре в Украине может заработать Реестр домашних и диких животных, говорят контролеры. Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины.

Если законопроект поддержит Рада - в Украине начнут учитывать и чипировать домашних и диких животных, добавляют контроллеры.

Процедура чипирования не нова, говорят в службе.

"За рубежом разработаны и используются процедуры идентификации различных животных с помощью микрочипа. При этом для собак и кошек предусмотрено введение микрочипа подкожно между лопаток (по средней линии в районе холки), лошадям - с левой стороны шеи", - говорится в сообщении.

Имплантация микрочипа животному разработана с учетом требований двух стандартов ISO - 11784 и 11785.

"Стандарт ISO 11784 описывает кодовую структуру микрочипа, основанную на способности использовать 64-битный код с 15 знаками. Он включает код страны и уникальный код идентификации, который не должен быть дублирован ни в какой стране в течение по крайней мере 100 лет.

Стандарт ISO 11785 относится к стандарту, который охватывает техническое функционирование устройства сканирования и микрочипа, определение, как информация хранится и как ее активизировать и передавать", - уточнили в службе.

Контроллеры также уточнили, что маленьких и больших животных идентифицируют различными чипами.

"Для маленьких животных используется "FDX-B" микрочип, обеспечивающий непрерывную информационную связь между FDX-B сканером и микрочипом.

Для крупных животных могут использоваться "HDX" или "FDX-B" технологии. Чипы будут иметь большие размеры и предоставлять более сильный сигнал. Использование этой технологии позволяет намного увеличить расстояние между сканером и микрочипом при считывании", - рассказали в Госпродпотребслужбе.

Напомним, законопроектом №9022 парламентарии хотят обязать владельцев домашних и диких животных оформлять ветеринарные паспорта. Идентифицировать и регистрировать животных будет специальное учреждение - Администратор Единого государственного реестра животных.

Предполагается, что после принятия законопроекта будет создан Единый государственный реестр животных. Каждому идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым оно будет в базе. Владельцы зарегистрированных животных смогут получить выписку из реестра бесплатно.

Владельцы незарегистрированных животных не смогут претендовать на получение бюджетной дотации.