ГПУ завершило расследование в отношении Курченко

КИЕВ. 28 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины завершила расследование по подозрению бизнесмена Сергея Курченко, который подозревается в участии в преступной организации Виктора Януковича. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

“Департаментом международно-правового сотрудничества ГПУ завершено расследование по подозрению Курченко С.В., который подозревается в участии в преступной организации Януковича В.Ф. и совершении в ее составе следующих особо тяжких преступлений против государства Украина”, - написал Луценко.

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— завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах, сжиженным газом, должным ПАО “Укрнафта” и ПАО “Укргаздобыча”, в соучастии с должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (Министерства топлива и энергетики), Министерства экономики Украины (Министерства экономического развития и торговли), Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, ДК “Газ Украина „НАК“ Нафтогаз Украины”, должностными лицами областных государственных администраций и другими лицами, чем вызвано указанным предприятиям ущерб на общую сумму 2196 176418,64 гривен, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с уклонением от уплаты налогов;

— завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах — денежными средствами, принадлежащими публичному акционерному обществу “Национальная акционерная компания ”Нафтогаз Украины“ в сумме 449 млн 963 тыс. 820 грн, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

— законченном покушении на завладение путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах — денежными средствами, принадлежащими ПАО “НАК” Нафтогаз Украины“ в сумме 5 млрд 100 млн 036 тыс. 180 грн;

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— завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом — денежными средствами Национального банка Украины на общую сумму 787 396 148,99 грн, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ПАО “Реал Банк” с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

— завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом — денежными средствами ОАО “Реал Банк” в особо крупных размерах на общую сумму 4707267 476,52 грн при выдаче кредитов подконтрольным Курченко С.В. предприятиям с признаками фиктивности, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

— завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом — денежными средствами ПАО “Брокбизнесбанк” на общую сумму 865 879 925,97 грн путем противоправного предоставления ПАО “Брокбизнесбанк” межбанковских кредитов в пользу ПАО “Реал Банк” и незаконном размещении ПАО “Брокбизнесбанк” средств на корреспондентском счете в ПАО “Реал Банк”, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

— завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом — денежными средствами ПАО “Брокбизнесбанк” на общую сумму 1436723153 грн путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности, в нарушение требований действующего законодательства Украины, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

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— завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением чужим имуществом — денежными средствами ПАО АБ “Укргазбанк” на общую сумму 502 311 170, 64 грн путем заключения мнимых договоров купли-продажи ценных бумаг — облигаций Государственного ипотечного учреждения с ОАО АБ “Укргазбанк” и Государственным ипотечным учреждением, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

— завладение путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом — денежными средствами ОАО “Аграрный фонд” на общую сумму 2069194000 грн путем заключения ПАО “Брокбизнесбанк” мнимых договоров купли-продажи облигаций внутреннего государственного займа с ОАО “Аграрный фонд” и договоров прямого РЕПО с Национальным банком Украины, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;

— фиктивного предпринимательства, то есть создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб, совершенного безобразно.

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Генеральный прокурор добавил, что в ходе расследования обстоятельств совершения вышеуказанных преступлений установлено других лиц, принимавших в них участие.

“На сегодняшний день сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе чиновникам (из них 12 высших должностных лиц министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний)”, — добавил Луценко.

Он отметил, что в отношении 42 лиц уголовные производства направлены в суд для рассмотрения по существу. По результатам судебных разбирательств в настоящее время принято 27 обвинительных приговоров, 4 человека постановлениями суда освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. По 15 человек продолжаются судебные разбирательства.

“Общая стоимость арестованного имущества составляет более 5 млрд. грн, общая сумма возмещенных убытков составляет более 1,5 млрд долл. США”, — добавил он.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины вызвала бизнесмена Сергея Курченко на допрос 26 марта к следователю по особо важным делам следственного отдела управления особо важных дел Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ.