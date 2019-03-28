Климкин: украинцев с поддельными документами все чаще задерживают в ЕС

КИЕВ. 28 марта. УНН. Украинские консулы все чаще сообщают о задержании украинцев в странах ЕС по поддельным документам. Об этом на своей странице в Facebook написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

"Наши консулы все чаще сообщают о задержании украинцев в странах ЕС из-за поддельных документов, по которым наши сограждане устраиваются на работу в Евросоюзе", - написал министр.

По его словам, диппредставительства Украины делают все возможное для защиты прав украинцев за рубежом, одновременно если последние нарушат закон, то должны понести наказание.

"Дорогие украинцы, если вы все же приняли решение уехать за границу, призываю не будьте слишком доверчивыми. Не покупайте "липовые" паспорта. Потратьте больше времени и усилий и сделайте все законно. Стать жертвой мошенников, которые наживаются на человеческих судьбах, очень легко", - отметил Климкин.

Он уверен, что правоохранители стран ЕС видят подобную подделку "невооруженным глазом", поэтому проблемы могут возникнуть при первом же контакте человека с поддельными документами с официальными органами иностранного государства.

"Каждый может ошибаться, но поймите, что иногда ошибка может обернуться сломанной судьбой, невозможностью быть рядом с близкими и друзьями, в конце концов, вполне резонным ограничением въезда в ЕС. Очень прошу, не создавайте себе проблем, будьте сознательными и осторожными", - добавил министр.

Как сообщал УНН, пограничники во время пограничного контроля поезда "Харьков-Москва" обнаружили женщину, следовавшую в Россию вместе с 8-месячным ребенком на руках по поддельным документам.