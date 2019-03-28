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Нацсовет выставит на конкурс 16 свободных радиочастот

Нацсовет выставит на конкурс 16 свободных радиочастот

КИЕВ. 28 марта. УНН. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение об объявлении конкурса и утверждения конкурсных условий для вещания в 16 населенных пунктах Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.

"В связи с наличием свободных радиоканалов 28 марта Национальный совет принял решение об объявлении конкурса и утверждения конкурсных условий для вещания в 16 населенных пунктах Украины", - говорится в сообщении.

На конкурс будет вынесен УКВ-частоты в 16 населенных пунктах 9 областей Украины, в частности, в Горохове, Ковеле и Луцке (Подгайцы) Волынской области, Днепре, Житомире (Андреевка) и Запорожье, Бильмак и Мелитополе Запорожской области, Белополье и Шостке Сумской области, Бережанах и Шумске Тернопольской области, Харькове и Изюме Харьковской области, Хмельницком и Черновцах.

Конкурсными требованиями к программной концепции предусмотрено, что передачи должны вестись только на украинском языке. Также запрещена ретрансляция программ или использования выходных данных других вещателей. Предельный объем вещания - 24 часа в сутки.

Предложенная мощность, с которой будут вещать радиостанции, - от 0,05 до 2 кВт.

По мнению члена Национального совета Сергея Костинского, это последний конкурс на УКВ-частоты.

"В него войдут все областные центры, где есть УКВ-частоты, а также новые населенные пункты, выводы на которые мы недавно получили", - отметил Костинский.

Как сообщили в Нацсовете, объявление о конкурсе вскоре будет опубликовано в газете "Голос Украины".

Напомним, Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовала 21 радиостанцию, чтобы обеспечить выполнение закона о языковых квотах.

Источник: УНН
Теги: конкурс, Нацсовет, радиовещание
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