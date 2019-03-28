ЦИК передала еще почти 4 тысяч бюллетеней на зарубежные избирательные участки

КИЕВ. 28 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия передала через представителя Министерства иностранных дел еще почти 4 тысячи бюллетеней для голосования граждан Украины на избирательных участках. Об этом сообщил отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, передает УНН.

Как сообщили в ЦИК, во время сегодняшнего заседания Комиссия передала участковым избирательным комиссиям зарубежных избирательных участков через представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Мисика дополнительно изготовленные избирательные бюллетени по выборам президента Украины для голосования в заграничном избирательном округе.

Всего на 12 заграничных избирательных участков было передано 3 тыс. 999 бюллетеней.

Как пояснили в Центризбиркоме, дополнительная потребность в избирательных бюллетенях для заграничных избирательных участков возникла в связи с проведенным МИД анализом количества избирателей, включенных в уточненные списки избирателей на избирательных участках, и количества заказанных на изготовление избирательных бюллетеней.

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Ранее УНН сообщал, что ЦИК передала на зарубежные избирательные участки более 420 тысяч бюллетеней для голосования граждан Украины, проживающих за рубежом.

ЦИК предоставила разрешение изготовить бюллетени для голосования на судах.