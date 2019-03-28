Бекирова перевели в медсанчасть, но его состояние все равно критическое – дочь

КИЕВ. 28 марта. УНН. Состояние здоровья арестованного в оккупированном Крыму крымскотатарского активиста Эдема Бекирова остается критическим, несмотря на то, что политзаключенного перевели в медсанчасть. Об этом в Facebook сообщила дочь политзаключенного Элеонора Бекирова, передает УНН.

"Несмотря на то, что отца перевели из спецблока в медсанчасть, состояние его здоровья критическое. Лучше ему не становится, наоборот по всему телу началась какая-то сыпь, что это и от чего – непонятно. Ежедневно ему вливают большое количество инсулина, но показатель сахара от этого не падает", - сообщила Бекирова.

По ее словами, ее отец по-прежнему лишен бани, воздухом дышит через маленькую форточку и спит сидя. Она отметила, что разницы между спецблоком и медсанчастью нет.

"Мы столько боролись за то, чтобы его перевели в медсанчасть, думали будет лучше, мед. персонал рядом да и условия лучше, а оказалось, что разницы между спецблоком и камерой медсанчасти практически нет. Единственное, все таки есть возможность ходить в более-менее нормальный сан. узел и дышать воздухом, пусть даже через форточку", - написала дочь политзаключенного.

Как сообщал УНН, арестованного в оккупированном Крыму активиста Эдема Бекирова перевели в медсанчасть.

Ранее дочь активиста сообщила, что он собирается объявить голодовку.

Напомним, жителя поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали российские силовики на въезде в оккупированный Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позже его доставили в здание ФСБ России в Симферополе.