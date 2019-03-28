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Власти Венесуэлы решили запретить Гуайдо занимать госдолжности в течение 15 лет

Власти Венесуэлы решили запретить Гуайдо занимать госдолжности в течение 15 лет

Хуан Гуайдо

КИЕВ. 28 марта. УНН. Власти Венесуэлы приняли решение запретить лидеру оппозиции Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет на основании нарушений, что были выявлены в его финансовой декларации. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление главы Генерального контрольного управления Венесуэлы Элвиса Аморос, передает УНН.

"Согласно статье 105 Налогового кодекса Венесуэлы генеральное контрольное управление приняло решение лишить Хуана Гуайдо права занимать любую государственную должность на максимальный срок (15 лет), установленный законом", - сказал чиновник.

По словам Аморос, данное решение было принято на основании нарушений, выявленных в финансовой декларации лидера венесуэльской оппозиции.

В феврале Генеральная контрольное управление Венесуэлы начало проверку декларации об имуществе Гуайдо. Это было сделано в связи с подозрениями, которые возникли из-за того, что лидер оппозиции, который провозгласил себя президентом Венесуэлы, скрыл или подделал содержащиеся в ней данные, а также получил деньги от международных и национальных структур, не предоставив любое обоснование.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что операция "Свобода", которая, по его мнению, должна будет привести к прекращению правления президента Николаса Мадуро, начнется 6 апреля.

Источник: УНН
Теги: оппозиция, запрет, оппозиционер, Венесуэла
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