За год ни один законопроект, где в соавторах был Рыбалка, не стал законом

КИЕВ. 29 марта. УНН. За 2018 год и за три месяца 2019 года народным депутатом от РПЛ Сергеем Рыбалкой в соавторстве с другими нардепами было зарегистрировано 27 законопроектов, но ни один из них так и не стал законом, передает УНН со ссылкой на официальный портал парламента.

Так, в 2018 году народные депутаты в соавторстве с радикалом зарегистрировали 26 законопроектов, в 2019 году - 1.

Отметим, что в 2017 году Рыбалкой было зарегистрировано более 40 документов, и только один законопроект в соавторстве с другими нардепами стал законом.

Как писал УНН, неплательщик алиментов нардеп Рыбалка снова пристал к СМИ.