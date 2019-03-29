В ЕС приветствовали решение ВТО по субсидиям для Boeing

КИЕВ. 29 марта. УНН. Всемирная торговая организация (ВТО) в четверг, 28 марта, приняла решение, что США, несмотря на правила и решения организации и в дальнейшем оказывала авиастроительному концерну Boeing некоторые субсидии. Это решение позволяет Евросоюзу требовать у США возмещений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В Европейской Комиссии считают решение ВТО своей окончательной победой.

"Решение ВТО приветствуют в ЕС, его приветствует также авиапромышленность и ее работники", - заявила 28 марта еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Как пояснили в Еврокомиссии, субсидии позволяли американском авиастроителей продавать свои самолеты дешевле, что наносило ущерб европейскому концерну Airbus. В концерне Airbus также приветствовали решение ВТО.

"Это явная победа для ЕС и Airbus", - отметил главный юрист европейского концерна Джон Харрисон.

В то же время в ЕС не вспомнили о своих субсидиях для Airbus, которые в ВТО раньше объявили незаконными. Теперь обе стороны могут ожидать определения ограничительных тарифов или отозвать свои иски. Харрисон надеется на дипломатическое решение.

"Мы надеемся, что эти решения подтолкнут США и Boeing... к конструктивному сотрудничеству для создания справедливых условий торговли", - заявил он.

Напомним, Федеральное авиационное управление США уверено в безопасности самолетов Boeing 737 MAX.