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Президент подписал доработанный закон о трансплантации

Президент подписал доработанный закон о трансплантации

КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации (законопроект № 9461-д). Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

На сайте сообщается, что закон с подписью президента возвращен в Верховную Раду Украины 28 марта.

Закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения трансплантации анатомических материалов человеку направлен на преодоление критической ситуации, пока существует в сфере трансплантации и связанной с ней деятельности в условиях правового вакуума, который возник из-за несвоевременной разработку и утверждение подзаконных нормативно-правовых актов, в частности из-за отсутствия Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕДИСТ), а также приведение национального законодательства в соответствие с международными актами в сфере т ансплантации.

Как ранее пояснили авторы законопроекта, по состоянию на 1 января 2019 года ЕДИСТ не была создана, а в сфере трансплантации органов образовался законодательный вакуум, который практически исключает применение трансплантации в Украине для значительного количества наших тяжелобольных соотечественников (около 5 тыс. человек). Кроме того, из-за этого над врачами, которые ежедневно спасают жизни людей с применением трансплантации, нависла угроза уголовной ответственности.

Напомним, с 1 января 2019 года медицинские учреждения будут принимать решение о проведении лечения методом трансплантации путем проведения консилиумов врачей соответствующей больницы. В учреждениях пациентов внесут в список ожидания.

Источник: УНН
Теги: закон, Президент, трансплантация, Петр Порошенко
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