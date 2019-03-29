Миссия США: Постоянный совет ОБСЕ не может продлить мандат Специальной мониторинговой миссии в Украине

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Миссии США при ОБСЕ заявили, что Постоянный совет ОБСЕ не имеет возможности продлить мандат Специальной мониторинговой миссии (СММ) после 31 марта. Об этом сегодня заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен на заседании Постоянного совета организации в Вене, сообщает американская миссия при ОБСЕ, передает УНН.

Кемиен заявил, что США разделяют разочарование и серьезное беспокойство, обусловленное "неудачей до настоящего времени продлить мандат СММ и достичь соглашения по бюджету".

"СММ продолжает оставаться жизненно важным компонентом для обеспечения мирного урегулирования конфликта в Украине и символизирует актуальность и ценность этой организации как единого целого", - сказал он.

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Напомним, в трехстороннем контактной группе (ТКГ) по ситуации на востоке Украины обеспокоены ростом количества нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта в Донбассе. Об этом сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик.

Напомним, в декабре прошлого года глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил с инициативой о расширении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине на Азовское море.

Ранее, в марте прошлого года Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат деятельности Специальной мониторинговой миссии в Украину до 31 марта 2019 года.

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