Британские парламентарии проведут третье голосование по сделке касательно Brexit

КИЕВ. 29 марта. УНН. Cпикер Палаты общин британского парламента Джон Берков позволил провести еще одно голосование по соглашению о выходе Великобритании из Европейского Союза (Brexit). Вечером в четверг, 28 марта, он сообщил, что представление правительства "существенно" отличается от тех, которые вносились ранее. Это означает, что 29 марта Палата общин снова дебатировать и голосовать по соглашению о Brexit, которую премьер Великобритании Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В случае одобрения сделки парламентом в Лондоне Евросоюз согласился отложить выход Великобритании из состава объединения до 22 мая.

Напомним, 27 марта премьер-Министерка Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку, если парламентарии одобрят подготовленную ее правительством соглашение. Таким образом она пытается убедить своих противников в Консервативной партии поддержать соглашение с ЕС. В тот же день Палата общин парламента Великобритании проголосовала против всех восьми альтернативных вариантов Brexit, предложенных различными партиями и политическими группами.

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Ранее ЕС согласился перенести дату выхода Великобритании из состава Евросоюза до 22 мая при условии, если в течение недели Палата общин британского парламента одобрит сделку по Brexit. Если британские законодатели не смогут утвердить договор, то ЕС согласен отложить Brexit до 12 апреля. К этой дате Великобритания должна будет предоставить Европейскому Совету информацию о возможных сценариях своих дальнейших действий.

Ранее Brexit был запланирован на 29 марта 2019 года.