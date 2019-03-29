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Британские парламентарии проведут третье голосование по сделке касательно Brexit

Британские парламентарии проведут третье голосование по сделке касательно Brexit

КИЕВ. 29 марта. УНН. Cпикер Палаты общин британского парламента Джон Берков позволил провести еще одно голосование по соглашению о выходе Великобритании из Европейского Союза (Brexit). Вечером в четверг, 28 марта, он сообщил, что представление правительства "существенно" отличается от тех, которые вносились ранее. Это означает, что 29 марта Палата общин снова дебатировать и голосовать по соглашению о Brexit, которую премьер Великобритании Тереза Мэй согласовала с Брюсселем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В случае одобрения сделки парламентом в Лондоне Евросоюз согласился отложить выход Великобритании из состава объединения до 22 мая.

Напомним, 27 марта премьер-Министерка Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку, если парламентарии одобрят подготовленную ее правительством соглашение. Таким образом она пытается убедить своих противников в Консервативной партии поддержать соглашение с ЕС. В тот же день Палата общин парламента Великобритании проголосовала против всех восьми альтернативных вариантов Brexit, предложенных различными партиями и политическими группами.

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Ранее ЕС согласился перенести дату выхода Великобритании из состава Евросоюза до 22 мая при условии, если в течение недели Палата общин британского парламента одобрит сделку по Brexit. Если британские законодатели не смогут утвердить договор, то ЕС согласен отложить Brexit до 12 апреля. К этой дате Великобритания должна будет предоставить Европейскому Совету информацию о возможных сценариях своих дальнейших действий.

Ранее Brexit был запланирован на 29 марта 2019 года.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Великобритания, Тереза Мэй, Brexit
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