Картина Бэнкси Devolved Parliament вернулась в Бристольский музей по случаю Brexit

КИЕВ. 29 марта. УНН. Одна из самых известных картин на политическую тематику британского художника граффити Бэнкси под названием Devolved Parliament (“Деградирующий парламент”) вернулась в экспозицию Бристольского музея по случаю выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом Бэнкси сообщил в четверг в Instagram, передает УНН.

"Я создал ее 10 лет назад. Бристольский музей только что вернул ее на выставку, чтобы отметить день Brexit", - написал художник.

На картине Бэнкси изобразил зал заседаний Палаты общин, в котором вместо депутатов заседают шимпанзе. Сама же работа является одной из самых масштабных, выполненных художником на холсте, впервые была представлена ​​в Бристольском музее в 2009 году и вернулась сюда снова уже из частной коллекции. Devolved Parliament будет бесплатно доступна для широкой аудитории с 29 марта и пробудет в Бристоле до сентября.

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"Когда мы показали эту работу 10 лет назад, она вызвала настоящий ажиотаж и стала одним из ярких экспонатов выставки Бэнкси в Бристольском музее. За прошедшие годы эта картина стала только более актуальной", - сказал в эфире телеканала ITV представитель музея Филипп Уолкер.

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Напомним, 27 марта премьер-Министерка Великобритании Тереза Мэй заявила, что подаст в отставку, если парламентарии одобрят подготовленную ее правительством соглашение. Таким образом она пытается убедить своих противников в Консервативной партии поддержать соглашение с ЕС. В тот же день Палата общин парламента Великобритании проголосовала против всех восьми альтернативных вариантов Brexit, предложенных различными партиями и политическими группами.

Ранее ЕС согласился перенести дату выхода Великобритании из состава Евросоюза до 22 мая при условии, если в течение недели Палата общин британского парламента одобрит сделку по Brexit. Если британские законодатели не смогут утвердить договор, то ЕС согласен отложить Brexit до 12 апреля. К этой дате Великобритания должна будет предоставить Европейскому Совету информацию о возможных сценариях своих дальнейших действий.