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Великобритания призвала Россию прекратить репрессии в Крыму и освободить крымских татар

Великобритания призвала Россию прекратить репрессии в Крыму и освободить крымских татар

КИЕВ. 29 марта. УНН. Великобритания призвала Россию немедленно освободить задержанных крымских татар после новых обысков в их домах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог британского посольства в Украине в Twitter.

“Мы обеспокоенны незаконными обысками и арестами крымских татар российскими властями. Мы призываем РФ прекратить нарушение прав человека и преследование тех, кто выступает против ее незаконной аннексии Крыма, и немедленно освободить задержанных крымских татар. Крым — это Украина”, — говорится в заявлении.

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Напомним, раньше 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал 11 крымскотатарских активистов из числа задержанных российскими силовиками 27 марта. Еще девять активистов этот же суд арестовал 27 марта. Таким образом, общее количество задержанных на этой неделе российскими силовиками и впоследствии арестованных крымских татар достигло числа 23. Местонахождение еще одного крымскотатарского активиста Эдема Яячикова, которого ищут после обысков в Крыму, до сих пор не установлено.

В частности, подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал трех активистов общественного объединения “Крымская солидарность”, задержанных утром 28 марта в российском Ростове-на-Дону.

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Защитники арестованных и осужденных по “делу Хизб ут-Тахрир” крымчан считают их преследования мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые в этом деле — преимущественно крымские татары, а также украинцы, россияне, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующих ислам.

Представители международной исламской политической организации “Хизб ут-Тахрир” называют своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламском халифате, но отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил “Хизб ут-Тахрир” в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных “террористическими”. Украина не считает “Хизб ут-Тахрир” террористической организацией.

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Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, крымские татары, задержание, Великобритания, посольство, репрессия
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