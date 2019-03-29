Суд Венесуэлы постановил взять под стражу секретаря Гуайдо

КИЕВ. 29 марта. УНН. Суд в Венесуэле избрал заключение под стражу в качестве меры пресечения для секретаря лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо Роберто Марреро, обвиняемого в причастности к деятельности террористической ячейки и подготовке покушений на политиков и военнослужащих. Об этом в четверг сообщил его брат Рейнальдо Марреро в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

“Суд постановил взять под стражу моего брата Роберто Марреро и поместить его в изолятор Эль-Еликоиде (находится в штаб-квартире Боливарианской службы национальной разведки — ред), — написал он. — Режим похищает венесуэльцев, которые хотят изменений и построения лучшей страны!”.

Напомним, в минувший четверг, 21 марта, Гуайдо заявил, что его секретарь Марреро и оппозиционный депутат Вергара задержаны агентами спецслужбы страны, а в их домах проведены обыски. Затем Вергара сообщил, что обыски прошли, но он не был задержан. При этом Вергара также утверждал, что Марреро задержали. Позже глава МВД республики Нестор Реверол заявил, что Марреро был арестован по обвинению в подготовке терактов в Венесуэле.

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23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд объявил себя исполняющим обязанности президента. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Прездент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Как сообщал УНН, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что операция “Свобода”, которая, по его мнению, должна будет привести к прекращению правления президента Николаса Мадуро, начнется 6 апреля.