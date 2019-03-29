Лидеры США и Южной Кореи встретятся в Вашингтоне 10-11 апреля

КИЕВ. 29 марта. УНН. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 10-11 апреля. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap, передает УНН.

“Лидеры проведут всеобъемлющие переговоры и обсудят пути укрепления альянса между Вашингтоном и Сеулом и их координацию позиций по установлению мира на Корейском полуострове путем полной денуклеаризации”, — цитирует агентство заявление Голубого дома (официальная резиденция президента Республики Корея).

Напомним, первый в истории саммит лидеров США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

С тех пор в переговорах по ядерному разоружению Северной Кореи не было ощутимого прогресса. Вашингтон хочет, чтобы КНДР предоставила четкий отчет о собственных ядерных и ракетных мощностей, которые, согласно потенциальной сделке, должны быть осмотрены и демонтированы.

После этого, 27-28 февраля в Ханое состоялся второй саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе один на один, Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ.