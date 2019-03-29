Израиль может провести крупномасштабную операцию в отношении сектора Газа - Нетаньяху

КИЕВ. 29 марта. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг заявил, что для противодействия эскалации насилия его страна готова провести крупномасштабную операцию в отношении сектора Газа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhuanet.

Канцелярия премьер-министра 28 марта сообщила, что Нетаньяху посетил израильские войска на границе сектора Газа. После инспекционной поездки он заявил, что Израиль направит подкрепление в эти районы. Глава правительства поручил вооруженным силам быть готовыми к широкомасштабной кампании в отношении сектора Газа.

“Если понадобится провести широкомасштабную кампанию, мы проведем ее после того, как исчерпаем все остальные возможности”, — подчеркнул Нетаньяху.

Армия обороны Израиля в четверг сообщила, что начала усиливать свое присутствие на юге страны для противодействия возможной эскалации насилия 30 марта, в День земли в Палестине.

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Как сообщал УНН, ситуация вокруг палестинского анклава вновь обострилась после того, как рано утром 25 марта оттуда была запущена ракета, которая попала в жилой дом в поселке Мишмерет в центральной части Израиля к северу от Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семь человек, включая двух детей, были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.