Появилось видео захода в Черное море кораблей НАТО
КИЕВ. 29 марта. УНН. Видео захода в Черное море группы из нескольких кораблей НАТО в акваторию Черного моря опубликовало турецкое издание DHA, передает УНН.
В Черное море накануне вошли три корабля НАТО - фрегат военно-морских сил Нидерландов "Эвертсен" (Evertsen), фрегат испанских военно-морских сил "Санта Мария" (Santa Maria), фрегат королевских военно-морских сил Канады "Торонто" (Toronto). Два последних входят во 2-ю постоянную военно-морскую группу НАТО (SNMG2).
Корабли прошли Босфор в направлении Черного моря один за другим. Корабли сопровождали корабли береговой охраны, отмечает турецкое издание.
Как отметил в Twitter командующий 2-й постоянной военно-морской группы НАТО Будевейн Бутс, корабли входят в Черное море для "тренировок с союзниками и партнерами".
"Evertsen, Santa Maria, Toronto, Drazki, Yildirim и Regele Ferdinand с нетерпением ждут проведения операции Sea Shield и работы с украинскими и грузинскими партнерами", - отметил он.
Напомним, корабли НАТО вошли в Черное море.
В Одессу 1 апреля прибудут два корабля НАТО.
NATO'ya bağlı 3 savaş gemisi İstanbul Boğazından peş peşe geçiş yaptı. Boğaz geçişini tamamlayan gemiler Karadeniz'e açıldı. Gemilerin geçişine sahil güvenlik botları da eşlik etti. pic.twitter.com/gujkqnSquf- Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) 28 марта 2019 г.