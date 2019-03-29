Появилось видео захода в Черное море кораблей НАТО

КИЕВ. 29 марта. УНН. Видео захода в Черное море группы из нескольких кораблей НАТО в акваторию Черного моря опубликовало турецкое издание DHA, передает УНН.

В Черное море накануне вошли три корабля НАТО - фрегат военно-морских сил Нидерландов "Эвертсен" (Evertsen), фрегат испанских военно-морских сил "Санта Мария" (Santa Maria), фрегат королевских военно-морских сил Канады "Торонто" (Toronto). Два последних входят во 2-ю постоянную военно-морскую группу НАТО (SNMG2).

Корабли прошли Босфор в направлении Черного моря один за другим. Корабли сопровождали корабли береговой охраны, отмечает турецкое издание.

Как отметил в Twitter командующий 2-й постоянной военно-морской группы НАТО Будевейн Бутс, корабли входят в Черное море для "тренировок с союзниками и партнерами".

"Evertsen, Santa Maria, Toronto, Drazki, Yildirim и Regele Ferdinand с нетерпением ждут проведения операции Sea Shield и работы с украинскими и грузинскими партнерами", - отметил он.

Напомним, корабли НАТО вошли в Черное море.

В Одессу 1 апреля прибудут два корабля НАТО.