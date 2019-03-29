Регистрация | Вход |
USD: 27,25 0,1670  EUR: 30,57 0,0709 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 29 марта 2019 10:38
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В МВД назвали креативные номерные знаки
В МВД назвали креативные номерные знаки
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3525
Версия для печати

Польша требует освободить задержанных крымских татар

Польша требует освободить задержанных крымских татар

КИЕВ. 29 марта. УНН. Польша требует от России немедленно освободить задержанных крымских татар. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Польши Мартин Пшидач, передает УНН.

"Российские оккупационные власти не прекращают преследование крымских татар на незаконно аннексированном полуострове. Произвольные обыски и задержания среди этой общины должны немедленно прекратиться", - написал он.  

Ранее, Великобритания призвала Россию прекратить репрессии в Крыму и освободить крымских татар.

Напомним, раньше 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал 11 крымскотатарских активистов из числа задержанных российскими силовиками 27 марта. Еще девять активистов этот же суд арестовал 27 марта. Таким образом, общее количество задержанных на этой неделе российскими силовиками и впоследствии арестованных крымских татар достигло числа 23. Местонахождение еще одного крымскотатарского активиста Эдема Яячикова, которого ищут после обысков в Крыму, до сих пор не установлено.

В частности, подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал трех активистов общественного объединения "Крымская солидарность", задержанных утром 28 марта в российском Ростове-на-Дону.

Источник: УНН
Теги: МИД, Польша, крымские татары
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.