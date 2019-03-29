Польша требует освободить задержанных крымских татар

КИЕВ. 29 марта. УНН. Польша требует от России немедленно освободить задержанных крымских татар. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Польши Мартин Пшидач, передает УНН.

"Российские оккупационные власти не прекращают преследование крымских татар на незаконно аннексированном полуострове. Произвольные обыски и задержания среди этой общины должны немедленно прекратиться", - написал он.

Ранее, Великобритания призвала Россию прекратить репрессии в Крыму и освободить крымских татар.



Напомним, раньше 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал 11 крымскотатарских активистов из числа задержанных российскими силовиками 27 марта. Еще девять активистов этот же суд арестовал 27 марта. Таким образом, общее количество задержанных на этой неделе российскими силовиками и впоследствии арестованных крымских татар достигло числа 23. Местонахождение еще одного крымскотатарского активиста Эдема Яячикова, которого ищут после обысков в Крыму, до сих пор не установлено.

В частности, подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал трех активистов общественного объединения "Крымская солидарность", задержанных утром 28 марта в российском Ростове-на-Дону.