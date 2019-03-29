США выделили украинской армии более 1,3 млрд долларов за 5 лет

КИЕВ. 29 марта. УНН. Соединенные штаты Америки с 2014 года выделили Украине более 1,3 млрд долларов на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон, передает УНН со ссылкой на “Известия”.

Пахон отметил, что Вашингтон поддерживает стремление Киева присоединиться к альянсу, однако важным препятствием на этом пути остается решение территориальных вопросов, включая “крымскую проблему”.

“Мы приветствуем стремление Украины к членству в НАТО и решительно поддерживаем право этой страны свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства”, — сказал он.

По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, украинские вооруженные силы в 2014 году не соответствовали стандартам НАТО, поэтому Вашингтон и работает над их модернизацией.

“Украина нужна НАТО и США как анти-Россия. А чтобы сделать из нее анти-Россию, необходимо повысить уровень вооруженных сил. Для этого и выделяются американские деньги”, — сказал Клинцевич.

Отмечается, что американские эксперты уверены, что НАТО не будет расширяться за счет Украины, поскольку это создаст дополнительное напряжение в отношениях с Россией.

Российский сенатор напомнил, что когда-то Вашингтон также активно выделял средства на повышение уровня вооруженных сил Грузии. Однако “тестирование” состояния грузинских ВС в 2008 году закончилось отделением Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, конгрессмены США пообещали помочь украинской армии.