Болгария заверила Украину в поддержке ее евроатлантических стремлений

КИЕВ. 29 марта. УНН. Заместитель министра иностранных дел Республики Болгария Юрий Штерк подчеркнул, что Болгария поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, продолжение санкционной политики ЕС против РФ. Об этом он заявил накануне, 28 марта, на украинско-болгарской политической консультации в Киеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Болгарская сторона подтвердила неизменность своей поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины, продолжение санкционной политики ЕС против РФ, усилий нашего государства и международного сообщества, направленных на стабилизацию ситуации на востоке Украины и деоккупацию Крыма, а также освобождение украинских политических заложников и военнопленных украинских моряков", - говорится в сообщении пресс-службы.

На консультации присутствовал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, который обсудил с болгарским коллегой весь спектр вопросов повестки дня украинско-болгарских отношений. Стороны наметили пути дальнейшего развития политического диалога, взаимодействия на платформах международных организаций, а также сотрудничества в экономической, правовой и культурно-гуманитарной сферах.

В частности, стороны положительно оценили развитие транспортной инфраструктуры между двумя странами, начало авиакомпанией Ryanair прямого авиасообщения между Киевом и Софией.

Особое внимание также было уделено практическим вопросам взаимодействия в сфере образования и защиты прав национальных меньшинств в Украине и Болгарии.

Как сообщал УНН, Киев впервые примет сессию Парламентской ассамблеи НАТО в 2020 году.