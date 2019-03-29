Счетная палата проверит деятельность ЦИК после выборов

КИЕВ. 29 марта. УНН. Счетная палата проверит деятельность Центральной избирательной комиссии после проведения выборов и президента Украины, и народных депутатов Украины. Об этом заявил Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в эфире UA: Украинский радио, передает УНН.

Он отметил, что ЦИК в течение трех месяцев со дня опубликования результатов выборов должна предоставлять Счетной палате финансовые отчеты о расходовании средств Государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение выборов президента Украины, народных депутатов Украины.

Комментируя результаты предыдущих аудитов Счетной палаты деятельности ЦИК, Валерий Пацкан отметил, что, например, аудит эффективности использования средств госбюджета Центральной избирательной комиссией - в 2009-м и за I полугодие 2010 года показал, что в целом неэффективно было использовано 1,1 млн грн, выделенных на подготовку и проведение выборов президента Украины 17 января 2010 года.



"Тогда сверх установленной нормы было изготовлено почти 246 тыс. избирательных бюллетеней (на сумму 131,8 тыс. грн). Больше чем потребность изготовлено 1373 избирательные ящики (на сумму 795,5 тыс. грн)", - отметил Председатель Счетной палаты.



Отвечая на вопрос, когда будет проведен соответствующий аудит, Валерий Пацкан заметил, что делать контрольное мероприятие этого года между выборами - неэффективно.



"После завершения всех избирательных гонок мы получим от ЦИК необходимые документы и проведем свой аудит и покажем реальные цифры. Если у нас выборы в парламент 26 октября, то такой аудит, наверное, будет проведен в первом квартале 2020 года", - отметил Валерий Пацкан.



Как сообщал УНН, ЦИК передала еще почти 4 тысяч бюллетеней на зарубежные избирательные участки.