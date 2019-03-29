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Суд открыл производство по иску УПЦ МП в Минкульт

Суд открыл производство по иску УПЦ МП в Минкульт

КИЕВ. 29 марта. УНН. Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу за иском Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви в Министерство культуры Украины об отмене приказа об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"Окружным административным судом города Киева открыто производство по делу за иском Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви в Министерство культуры Украины об отмене приказа об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), подпадающих под действие норм ч.7 и ч. 8 ст.12 Закона Украины "О свободе совести и религиозных организациях", - говорится в сообщении.

Отмечается, дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела.

Напомним, Киевская Митрополия УПЦ Московского патриархата подала в суд иск против Министерства культуры из-за необходимости внесения изменений в устав религиозных организаций.

Источник: УНН
Теги: церковь, Минкульт, УПЦ МП
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