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Россия пригласила Украину участвовать в заседании глав МИД стран СНГ

Россия пригласила Украину участвовать в заседании глав МИД стран СНГ

КИЕВ. 29 марта. УНН. Российская Федерация направила официальное приглашение Украине для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств СНГ, которое пройдет 5 апреля в Москве. Об этом сообщил в пятницу журналистам постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Российская Федерация официально направила в МИД Украины приглашение Сергея Лаврова министру иностранных дел Климкину (Павел Климкин - глава МИД Украины) принять участие в заседании Совета министров иностранных дел. Реакции на это приглашение нет", - отметил российский постпред.

Грозов сказал, что приглашение украинской стороне было направлено "заблаговременно, в начале марта". "Мы направили приглашение всем министрам иностранных дел СНГ", - уточнил постпред России.

Напомним, Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ.

Как сообщал УНН, Киев еще не сообщал Исполком СНГ о решении выйти из трех экономических соглашений.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, СНГ, Украина

В тексте упоминаются

Климкин Павел
Климкин Павел
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