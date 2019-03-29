Россия пригласила Украину участвовать в заседании глав МИД стран СНГ

КИЕВ. 29 марта. УНН. Российская Федерация направила официальное приглашение Украине для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств СНГ, которое пройдет 5 апреля в Москве. Об этом сообщил в пятницу журналистам постоянный представитель РФ при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Российская Федерация официально направила в МИД Украины приглашение Сергея Лаврова министру иностранных дел Климкину (Павел Климкин - глава МИД Украины) принять участие в заседании Совета министров иностранных дел. Реакции на это приглашение нет", - отметил российский постпред.

Грозов сказал, что приглашение украинской стороне было направлено "заблаговременно, в начале марта". "Мы направили приглашение всем министрам иностранных дел СНГ", - уточнил постпред России.



Напомним, Украина вышла из еще одного соглашения в рамках СНГ.



Как сообщал УНН, Киев еще не сообщал Исполком СНГ о решении выйти из трех экономических соглашений.