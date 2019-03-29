На Парубия подали в суд за не определение кандидатуры к аппарату ВРУ

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Окружной административный суд города Киева поступил иск к спикеру парламента Андрею Парубию по не назначению руководителя аппарата Верховной Рады. Об этом сообщила пресс-служба Окружного административного суда города Киева, передает УНН.

По данным аминсуда, истец в своих исковых требованиях просит суд признать противоправной бездеятельность председателя ВРУ, которая заключается в неспособности кандидатуры на должность руководителя аппарата и непредставление соответствующего предложения парламента для принятия им решения о назначении на должность.

Истец также просит суд обязать председателя Верховной Рады определить такую кандидатуру и предложить ее парламенту для принятия соответствующего решения.



Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по этому административному делу.

Напомним, в феврале Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении должностных лиц аппарата Верховной Рады за неправомерное выделение народным депутатам компенсации на жилье.