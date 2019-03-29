Бывший чиновник Уманского горсовета привлечен к ответственности

КИЕВ. 29 марта. УНН. Бывшего начальника одного из отделов Уманского городского совета привлекли к административной ответственности, который несвоевременно, без уважительных причин подал декларацию субъекта, который прекращает деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

"Прокуратурой обеспечено участие в рассмотрении дела об административном правонарушении, связанное с коррупцией, по ч. 1 ст. 172-6 (нарушение требований финансового контроля) Кодекса Украины об административных правонарушениях, в отношении бывшего начальника одного из отделов Уманского городского совета", - говорится в сообщении.

Было установлено, что чиновник несвоевременно, без уважительных причин подал декларацию субъекта, который прекращает деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления (перед увольнением).

Чиновник признан виновным в совершении инкриминируемого правонарушения и наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 850 грн. В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, инспектора Черниговского СИЗО приговорили к штрафу за несвоевременное представление в НАПК декларации.



