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В ЕС упрекнули кандидатам сверхвысокой стоимостью избирательных кампаний

В ЕС упрекнули кандидатам сверхвысокой стоимостью избирательных кампаний

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Евросоюзе упрекнули сверхвысокой стоимостью избирательной кампании кандидатов в президенты Украины. Об этом во время мероприятия в Киеве в пятницу заявил глава миссии ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, передает корреспондент УНН.

"Один не очень приятный момент - стоимость избирательной кампании очень увеличилась. Это показывает, что в Украине добродетель все же не может преодолеть финансовый интерес. Многие видят это (выборы - ред.) Как финансовую возможность, которая стоит, чтобы вкладывать туда средства, к сожалению. Надеюсь, после этих выборов, будет один или два тура, Украина станет более добропорядочной", - сказал Мингарелли.

Он отметил также, что на этих выборах по сравнению с другими выборами в регионе очень много стоит на кону, на них может быть решена судьба страны.

Как сообщал УНН, Счетная палата проверит деятельность ЦИК после выборов.

Источник: УНН
Теги: выборы, ЕС, Украина
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